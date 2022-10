Mourinho: «Inter? Usciti con sensazione di superiorità! Ai ragazzi dissi…»

Mourinho, alla vigilia di Roma-Betis Siviglia di Europa League, ha parlato in conferenza stampa ritornando sulla vittoria dei giallorossi contro l’Inter. Il tecnico portoghese racconta un retroscena prima della gara

FIDUCIA − José Mourinho ritiene fondamentali dal punto di vista morale i quattro punti raccolti contro Inter e Juventus: «Abbiamo raccolto quattro punti da Inter e Juventus, lo scorso anno invece non è successo. Ma abbiamo anche perso quattro punti contro Udinese e Atalanta, che invece scorso anno abbiamo guadagnato. In modo pragmatico quindi non abbiamo né perso né guadagnato. Ma dal punto di vista emozionale è importante. Perché arrivare in stadi così contro squadre top e fare risultato è fondamentale. È un feeling diverso, abbiamo parlato di questo prima della partita contro l’Inter. Io ho messo sul tavolo una questione: possiamo vincere o perdere però bisogna uscire dallo stadio con una sensazione di egualità e non di inferiorità. Siamo usciti con una sensazione di superiorità, i ragazzi hanno fatto un’ottima partita e sono punti che portano qualcosa in più».