Pinamonti: «Sempre emozionato la settimana della partita contro l’Inter»

Pinamonti sarà uno dei protagonisti di Sassuolo-Inter. Il centravanti, classe 1999, si è trasferito in estate in Emilia proprio dai nerazzurri. Per lui, interista da sempre, sarà una gara ricca di pathos

EMOZIONE − Andrea Pinamonti sarà avversario dell’Inter sabato alle 15 durante la sfida del Mapei di Sassuolo: «È stato il rigore più difficile mai tirato, stavo male anche fisicamente. La curva loro spingeva tantissimo, ho dovuto azzerare tutto e andare a tirare. Per un attaccante capita il momento in cui fai sempre gol e altri in cui fai più fatica a farli. Dionisi mi chiede di impegnarmi, tenere botta e far salire la squadra. Inter? Sempre un’emozione particolare quando arriva la settimana della partita. Ho tanta consapevolezza, non mi è mai mancato l’entusiasmo anche quando non giocavo a Milano». Le sue parole a Sky Sport.