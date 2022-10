Barzaghi: «Inter, differenza: chi sbagliava si scusava! Serie A? Un numero»

L’Inter ha compiuto una grande impresa contro il Barcellona vincendo 1-0. Mostrato anche un altro atteggiamento in campo secondo Barzaghi a Sky Sport. Poi cita un dato sulla possibile rimonta in Serie A

ORIZZONTE DI FIDUCIA − Matteo Barzaghi ripercorre la gara di ieri col Barcellona e individua un dato non da sottovalutare per il riscatto in campionato: «Tante volte ho visto ieri giocatori sbagliare e chiedere scusa quanto le altre settimane ci si arrabbiava, questa fa tutta la differenza del mondo. Questo ha permesso all’Inter di saper soffrire e la squadra ha avuto la capacità di unirsi e fare gruppo. Fondamentale per vincere questa partita. Anche le parole dei protagonisti lo hanno dimostrato sia Mkhitaryan che Inzaghi e Calhanoglu. Se questa può essere la partita della svolta credo che debba esserlo. C’è un numero che può supportare tale situazione: lo scorso anno l’Inter dopo 8 giornate era a meno 7 dal Napoli e a meno 5 dal Milan. Praticamente come quest’anno, stesse distanze. Ci sono state più sconfitte e meno punti ma la possibilità comunque è la stessa per rientrare quantomeno nelle zone alte».