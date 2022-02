Mourinho: «Inter? Non ci abbiamo pensato un minuto. Prima il Genoa»

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Roma e Genoa. Il tecnico giallorosso ha sottolineato come non si sia ancora parlato della gara di Coppa Italia contro l’Inter, vista l’importanza della partita di domani.

UNA ALLA VOLTA – José Mourinho non pensa ancora alla gara di mercoledì con l’Inter: «In questa settimana non abbiamo parlato dell’Inter e non abbiamo pensato un solo minuto alla partita di mercoledì. Neanche gli analisti hanno lavorato sui nerazzurri. Siamo concentrati solo su questa partita, solo dopo saremo tutti al lavoro qui a Trigoria per pensare alla Coppa Italia. Ma ora prometto che non abbiamo pensato un solo minuto alla sfida contro l’Inter. Siamo concentrati solo sul Genoa».