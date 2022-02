Lautaro Martinez, un derby da riscattare: marcia in più dall’Argentina

Lautaro Martinez in Inter-Milan avrà da riscattare l’errore nel derby di andata. Il suo rigore sbagliato, infatti, non permise ai nerazzurri di chiudere la partita. Domani dovrà dare qualcosa in più, grazie anche alla convinzione arrivata dai due gol con l’Argentina.

CACCIA AL RISCATTO – Lautaro Martinez è sicuramente uno degli uomini più attesi del derby Inter-Milan di domani sera. L’attaccante argentino, all’andata, sbagliò il rigore che avrebbe potuto regalare la vittoria ai nerazzurri, dopo quello già trasformato da Hakan Calhanoglu prima di lui. El Toro ha sicuramente tutta la voglia di riscattarsi e di essere decisivo domani, lui che nel derby ha già mostrato di saper segnare. Una marcia in più può arrivare anche dalla sosta: Lautaro Martinez è infatti stato decisivo nelle due gare giocate con l’Argentina, andando in gol in entrambe. Una motivazione extra che aumenta di sicuro l’autostima, per tornare a segnare anche in campionato. In quella che, sicuramente, è la sfida più importante per l’Inter.