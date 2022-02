Klopp: «Mané e Salah non torneranno nello stesso momento»

Si avvicina sempre di più Inter-Liverpool, ottavo di finale di Champions League in programma il 16 febbraio. Jurgen Klopp in conferenza stampa ha parlato del rientro di Sadio Mané e Mohamed Salah, ancora impegnati in Coppa d’Africa.

RIENTRI DIVERSI – Sadio Mané e Mohamed Salah sono due dei principali giocatori del Liverpool di Jurgen Klopp, che affronterà l’Inter il 16 febbraio per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ma sono anche le due stelle delle rispettive nazionali, Senegal ed Egitto, che domenica si contenderanno la Coppa d’Africa. Proprio del loro rientro ha parlato il tecnico dei Reds, sottolineando come torneranno in Inghilterra in giorni diversi: «Penso ce saranno a disposizione per la sfida di giovedì contro il Leicester, ma vedremo. Il vincitore dovrebbe tornare martedì o mercoledì, mentre l’altro tornerà leggermente prima».