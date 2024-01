Mourinho, clamoroso sfogo contro Massimo Mauro: «Serve rispetto!»

Dopo Roma-Cremonese di Coppa Italia Mourinho se la prende con chi non c’è: Massimo Mauro. L’ex allenatore dell’Inter, nel post partita Mediaset, manda un messaggio indirizzato all’opinionista non presente in studio.

LA REAZIONE – Ancora una volta José Mourinho dà qualche titolo. E stavolta lo fa pur avendo vinto, con il 2-1 della Roma in rimonta contro la Cremonese che vale i quarti di finale di Coppa Italia con il derby con la Lazio. Intervenuto a Mediaset, Mourinho fa subito una domanda a inizio intervista: «C’è Massimo Mauro in studio? No? Peccato!» E a richiesta di Sandro Sabatini, lo stesso Mourinho spiega perché ce l’ha con l’opinionista: «Per un ex calciatore non rispettare gente che mangia dello stesso piatto dove lui ha mangiato, che siamo noi, è una brutta cosa. Perché ci sono commentatori e commentatori, c’è gente con un profilo diverso. Io quando guardo un commentatore che è stato lì, o con il culo nella panchina o con i piedi dentro il campo, penso sempre che capiscano e rispettano quelli che mangiano dallo stesso piatto dove ha mangiato lui. Mi sembra che lui ancora mangia, perché non va da voi per la sua bella faccia ma anche per qualche soldo».