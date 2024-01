Atlético Madrid sconfitto nel recupero! Epico 4-3 per il Girona

L’Atlético Madrid perde 4-3 nell’ultima giornata del girone d’andata di Liga. Gli avversari di Champions League dell’Inter cadono nel recupero contro il Girona capolista: non basta un super Morata.

PARTITA MEMORABILE – Il girone d’andata di Liga si chiude forse con la partita più bella della prima metà del campionato spagnolo. Il Girona, da tempo non più una sorpresa e in testa alla classifica col Real Madrid, batte 4-3 l’Atlético Madrid al termine di un match entusiasmante. Due minuti e segna Valery Fernandez, ma risponde al 14′ Alvaro Morata con un destro incrociato. L’assistente (disastroso) segnala un fuorigioco sulla sponda di Antoine Griezmann, ma non c’è e il VAR dà l’1-1. Al 26′ Koke si vede borseggiato del pallone da Ivan Martin al limite dell’area, tiro respinto da Jan Oblak ma Savinho riporta avanti i catalani. Che al 39′ fanno anche il tris, con deviazione sottomisura di Daley Blind su corner battuto corto. Morata accorcia al 44′, con gran dribbling in area per liberarsi di un avversario. E pareggerebbe poco dopo, ma è fuorigioco e interviene di nuovo il VAR annullando. Morata fa comunque tripletta al 54′, al termine di un grande avvio di ripresa dell’Atlético Madrid, con un tocco sotto su assist di Rodrigo de Paul. Ma è del Girona l’ultima parola: gioco di prestigio in area di Ivan Martin e tiro imparabile all’incrocio al 91′: 4-3!