Moretti: «Lukaku finora zero ma questo favorisce l’Inter! Dialogo con il Chelsea…»

Moretti commenta la prima parte di stagione di Lukaku con l’Inter. Il giornalista di Sportitalia, poi, parla del futuro dell’attaccante e della trattativa con il Chelsea. Di seguito le dichiarazioni rilasciate nel corso del suo intervento nello studio di “Sportitalia Mercato”.

FIDUCIA – Michele Moretti parla di Romelu Lukaku (vedi articolo) e del suo ritorno, sotto le aspettative, all’Inter. Nel corso del suo intervento a Sportitalia, il giornalista afferma: «Lukaku si deve riguadagnare la fiducia, perché quello che ha fatto fino ad adesso è zero. La campagna di rafforzamento dell’attacco interista si è basata solo su di lui, quindi deve dimostrare. Anche perché credo che lui debba rimanere. Per il momento va tutto dalla parte dell’Inter, visto la stagione che ha fatto finora l’attaccante. Comunque, credo che il club nerazzurro stia già parlando con il Chelsea per il suo rinnovo». Questo il pensiero di Moretti, espresso nel corso di “Sportitalia Mercato”, sul presente e sul futuro di Lukaku con l’Inter.