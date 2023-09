Monza-Lecce, un punto a testa! Ancora un gol di Colpani

Il Monza si deve accontentare di un pareggio per 1-1 contro il Lecce in casa. La notizia positiva è il gol ancora una volta di Andrea Colpani.

PARI – Finisce 1-1 la partita tra Monza e Lecce in casa brianzola. Raffaele Palladino non riesce proprio a dare la svolta alla sua squadra che non sfrutta neanche la superiorità numerica durata quasi mezz’ora nel secondo tempo. Il primo gol del match lo segna Krstovic su calcio di rigore dopo appena 3 minuti, il pari arriva con un ottimo uno-due tra Lorenzo Colombo e Andrea Colpani che incrocia col sinistro al 24′. Terzo gol in campionato e nota assolutamente positiva per il Monza che sale a 4 punti in classifica. Il Lecce protegge il pari vista l’espulsione di Federico Baschirotto al 55′ e sorpassa il Napoli da imbattuto. La partita si chiude con l’espulsione anche di Luca Caldirola del Monza.