Montolivo: «Marotta parole pesanti, probabile che cambi Inzaghi!»

Per Montolivo le parole di lunedì scorso di Marotta su Inzaghi (vedi articolo) sono il preludio a un cambio in panchina. L’ex centrocampista, nel corso di Players Only su DAZN, indica cosa non lo ha convinto.

SI CAMBIA! – A Riccardo Montolivo l’intervista di Giuseppe Marotta sembra l’anticamera di una rivoluzione che tocca Simone Inzaghi: «Parole pesanti, che fanno pensare che all’Inter non siano soddisfatti. E che probabilmente cambieranno, aggiungo. Lui si aspettava di vincere il campionato, sia quest’anno sia l’anno scorso. La Coppa Italia, la Supercoppa Italiana due volte sono trofei importanti ma non bastano: credo che nella testa della società ci sia questo. Lo farà per stimolare, ma il punto nella testa di Marotta è che secondo lui aveva dato all’allenatore una squadra per vincere lo scudetto. Inzaghi è stato bravo a vincere tre trofei, ma non basta. Vedo un destino segnato per Inzaghi, poi i trofei li ha vinti e la possibilità di continuare in Champions League c’è. Però anche l’ambiente e il tifo si è un po’ schierato, poi diventa difficile. Il lavoro comunque è buono: ha vinto due trofei l’anno scorso e uno quest’anno. Chi al suo posto? Un allenatore emergente, che non ha ancora guidato una grande squadra».