Matri: «Inzaghi destino mezzo segnato. Chi al suo posto? Anche Mourinho!»

Matri non è convinto che Inzaghi possa rimanere sulla panchina dell’Inter oltre la fine di questa stagione. Da Players Only su DAZN l’ex attaccante indica nel ritorno di Mourinho una casistica non così improbabile.

IL GRANDE BIS? – Per Alessandro Matri saranno gli ultimi tre mesi di Simone Inzaghi in panchina: «Il rammarico dell’Inter è essere lì a giocarsi la Champions League con Roma e Lazio. Non deve avere il rammarico di paragonarsi al Napoli. Secondo me è mezzo segnato il destino: ha una mezza ancora in Coppa Italia. Anche la società si è esposta tante volte, a Giuseppe Marotta è stato chiesto tante volte se c’è la fiducia in Inzaghi. Forse c’è ancora delusione per l’anno scorso, che se avesse vinto avrebbe aperto un ciclo. Non abbiamo ancora capito il piano societario, perché se va via Milan Skriniar è evidente che ci sono problemi. Chi al posto di Inzaghi? Roberto De Zerbi o José Mourinho, che potrebbe portare giocatori».