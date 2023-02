Montolivo: «Inzaghi? A sensazione le strade con l’Inter si dividono! Incognita Pioli»

Per Montolivo Inzaghi non proseguirà con l’Inter dopo questa stagione. L’ex centrocampista, in vista del derby col Milan di stasera, ha dubbi su come Pioli affronterà la stracittadina.

DERBY DECISIVO – Riccardo Montolivo valuta i possibili uomini derby: «Sandro Tonali e Theo Hernandez sono due uomini copertina per il Milan, per l’Inter dico Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu che ha anche la questione del tifo. C’è da dire che, dal punto di vista del nervosismo, sarà ancora di più dell’anno scorso. Lì ci si giocava il campionato, ma adesso è ancora più delicato. Soprattutto per il Milan una sconfitta sarebbe difficilissima da gestire, ma Stefano Pioli è l’uomo giusto e l’ultimo da mettere in discussione. L’obiettivo dell’Inter e di Simone Inzaghi coincidono, tagliando fuori lo scudetto: andare in Champions League è l’obiettivo, poi a fine stagione faranno le loro valutazioni. La sensazione è che a fine stagione le strade di Inzaghi e dell’Inter si divideranno, pesa tanto la gestione della scorsa stagione. L’anno scorso era uno scudetto che l’Inter aveva in tasca e l’ha buttato via, questo credo che nell’ambiente e nei tifosi sia rimasto nonostante i trofei che Inzaghi ha vinto. L’incognita sarà come imposterà la partita Pioli, con che modulo».