Il Milan di Pioli sta vivendo una crisi vera, ma ha comunque qualità

Il Milan di Pioli nel 2023 ha perso molte certezze, ma resta ai primi posti della Serie A e ha una qualità e una produzione offensiva da rispettare.

TATTICA – Il modulo di riferimento di Pioli è il 4-2-3-1, anche se poi ha più volte mostrato di saper apportare modifiche specifiche rispetto alla tattica generale. Sia con modifiche tattiche, abbassando il trequartista per formare una mediana a tre, sia scegliendo uomini diversi per il ruolo di trequartista ed esterno destro, modificando così l’interpretazione dello stesso modulo. Il gioco si sviluppa di preferenza dalle fasce, e quella sinistra rappresenta il vero sbocco offensivo vista la presenza di Theo Hernandez e Rafael Leao. Occhio che oggi dovrebbe cambiare modulo (vedi articolo).

STATISTICHE – Il Milan viene dalla peggior striscia di risultati dell’era Pioli. L’ultima vittoria è del 4 gennaio, contro la Salernitana. Nelle 6 partite successive sono arrivati 2 pareggi e 4 sconfitte, di cui le ultime 3 di fila (Inter, Lazio e Sassuolo). I rossoneri con 29 gol subiti sono l’ottava peggior difesa della Serie A, malgrado per tiri subiti siano la quarta miglior squadra. Di questi ben 14 sono arrivati nel 2023. Inoltre, la difesa è la peggiore per gol subiti su calcio piazzato, con 8 al passivo. I 37 gol segnati rappresentano invece il quarto miglior attacco del campionato. L’idea di gioco del tecnico sviluppa il possesso, e infatti il Milan è quarto per possesso palla. Con 50 cartellini gialli è anche terzo in Serie A per ammonizioni.

DETTAGLI – Difficile indicare i giocatori più importanti del Milan in questo momento, tra infortuni e rendimento in calo. Davide Calabria, malgrado le ultime incertezze, è terzo per rendimento secondo i rating di WhoScored. Terzo per passaggi medi, primo per cross, autore di 2 assist e un gol, primo per contrasti e intercetti. Sandro Tonali a centrocampo è il riferimento di Pioli. Primo per passaggi chiave, secondo con assist con 4 passaggi vincenti, terzo per intercetti, primo per km percorsi. Leao è il fulcro della pericolosità offensiva: miglior marcatore con 8 gol, primo per assist con 5, secondo per passaggi chiave, primo per dribbling, primo per rendimento secondo i rating di WhoScored. Olivier Giroud è l’unico vero centravanti della squadra. Secondo marcatore con 6 gol, ma anche prezioso coi suoi 4 assist, secondo per tiri a partita.