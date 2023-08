Minotti: «Scalvini quasi impossibile. Tomiyasu all’Inter ha un alter ego»

Minotti è pessimista sulla voce rimbalzata ieri sera dell’Inter che vorrebbe Scalvini dell’Atalanta. Più positivo, invece, il giudizio dell’ex difensore sull’operazione Tomiyasu dall’Arsenal.

LE OPZIONI – Ieri sera, a Calciomercato – L’Originale, si è parlato di sogno (o forse suggestione…) Giorgio Scalvini dell’Atalanta per la difesa dell’Inter. Dalla trasmissione di Sky Sport arriva il commento di Lorenzo Minotti: «Takehiro Tomiyasu sarebbe un’idea secondo me molto valida, perché è un giocatore polivalente che può fare anche tutta la fascia. Cioè: è un po’ l’alter ego di Matteo Darmian. Giorgio Scalvini secondo me è quasi impossibile, perché non credo che l’Atalanta possa privarsene dopo che è andato via Merih Demiral. Poi è un giocatore che sa fare tutto, perché può giocare a centrocampo e fare la difesa a quattro. Credo che sia quasi impossibile, a meno che l’Inter non voglia fare un investimento importante e tirare fuori tanti soldi».

SALTATO – Esaurito il discorso Scalvini-Tomiyasu per l’Inter, Minotti torna con rammarico anche su Lazar Samardzic: «Secondo me è un giocatore molto interessante. L’ho commentato molte volte l’anno scorso, è un giocatore che non ha ancora espresso il suo valore. Bisogna capire bene anche il ruolo suo ideale, perché può fare la mezzala e il trequartista ma come giocatore siamo fuori dal comune per quanto riguarda la tecnica e la qualità del mancino. Soprattutto è un giocatore che vede bene la porta».