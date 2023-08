Padovan sicuro: «Sommer primo dura poco, Audero presto titolare»

Padovan ha commentato la probabile formazione dell’Inter contro il Monza. Poi dice la sua sul connubio Sommer e Audero in porta

SICURO − Giancarlo Padovan, a Radio Sportiva, nel pronostica la probabile formazione dell’Inter contro il Monza lancia una frecciata contro Sommer: «Per sabato il centrocampo è fatto, con Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella e Dimarco. Davanti sicuramente Lautaro e Thuram, per me, a meno che non si voglia rischiare subito Arnautovic. Dietro Sommer, che secondo me resterà numero uno per poco tempo, il primo diventerà Audero. Poi Bastoni, de Vrij, a destra non so».