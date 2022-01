Minotti: «Inzaghi si è evoluto! L’Inter ora gioca in maniera europea»

Minotti elogia Inzaghi per quanto fatto nella prima parte di stagione con l’Inter. L’ex difensore, ospite di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, segnala come il tecnico abbia migliorato il lavoro di Conte.

IN CRESCITA – Lorenzo Minotti vota il miglior allenatore della prima metà di Serie A: «Simone Inzaghi io l’avevo già pronosticato quest’estate. Ha sfruttato benissimo la base di lavoro che c’era da Antonio Conte, ha sfruttato un modulo che conosceva benissimo e ha fatto più libertà. Quello che mi ha sorpreso è che si è evoluto: ha preso tanto da un grande club, è uscito dall’ambiente romano. L’Inter gioca in maniera europea, segna e continua a giocare: all’inizio della stagione non era così».