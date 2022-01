Montella: «Inzaghi sta facendo benissimo. Ma il miglior allenatore è un altro»

Montella non vota Inzaghi come miglior allenatore del girone d’andata di Serie A. Il tecnico ora in Turchia all’Adana Demirspor, in collegamento con Sportitalia, sceglie un altro nome pur apprezzando le doti di chi guida l’Inter.

IN PANCHINA – Dalla Turchia Vincenzo Montella valuta la Serie A. L’allenatore si esprime sui suoi colleghi e su chi ha fatto meglio in attesa dell’inizio del girone di ritorno: «A me piace sempre Luciano Spalletti, poi sta facendo benissimo Simone Inzaghi. Ma chi ha confermato degli altissimi livelli di gioco sicuramente è Vincenzo Italiano. Anche quest’anno sta confermando la sua qualità di gioco, anche molto coraggioso».