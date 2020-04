Milenkovic: “Scudetto? Inter puÃ² recuperare: Conte grande allenatore”

Milenkovic: “Scudetto? Inter può recuperare: Conte grande allenatore”

Condividi questo articolo

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato in esclusiva a “Tuttosport”. Tra i tanti argomenti toccati, il difensore serbo ha detto la sua sulla lotta scudetto tra Juventus, Lazio e Inter. Ecco le sue parole

VERTICE – Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha detto a sua sulla lotta scudetto: «La Juventus è composta da campioni assoluti, per cui non mi soprende vederla sempre in vetta. La Lazio invece ha trovato una continuità di rendimento e prestazioni impressionante con un attacco fortissimo e un centrocampo altrettanto strepitoso guidato dal mio connazionale Milinkovic-Savic, che sta mostrando il suo grande talento. L’Inter è più staccata ma può recuperare, anche perché è guidata da un grande allenatore».

Fonte: Tuttosport.