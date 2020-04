Stramaccioni alla guida di una Nazionale? Nuova ipotesi per l’ex Inter

Secondo quanto riporta “Tuttomercatoweb”, Andrea Stramaccioni potrebbe presto sedersi sulla panchina di una Nazionale. L’Iran avrebbe infatti offerto un triennale all’ex allenatore dell’Inter, reduce dalla turbolenta avventura all’Esteghlal: ecco i dettagli

IPOTESI – L’Iran nel destino di Andrea Stramaccioni. Dopo la tormentata esperienza sulla panchina dell’Estaghlal, l’ex allenatore dell’Inter potrebbe questa volta sedersi sulla panchina della Nazionale iraniana. Ci sarebbe infatti sul tavolo una proposta di triennale per l’allenatore italiano: i contatti sono in corso e l’offerta è allettante per il tecnico. Che si prende tempo e continua a riflettere: a giorni ci dovrebbe essere la risposta definitiva.

