Milan, Pioli piange la Coppa Italia ma recupera un giocatore prima dell’Inter – Sky

Milan in ritiro a Milanello dopo il pareggio con la Roma in campionato e la clamorosa sconfitta (con eliminazione) contro il Torino in Coppa Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, Stefano Pioli recupera un giocatore prima della Supercoppa Italiana contro l’Inter.

DOPO LA SCONFITTA – Il Milan questa mattina si è svegliato a Milanello dopo il ritiro imposto dalla società a seguito della sconfitta contro il Torino in Coppa Italia. Dall’allenamento mattutino (ore 11:30) sono arrivate buone notizie per Stefano Pioli sul fronte recuperi. Divock Origi, in una stagione tormentata da continui problemi muscolari, ha svolto l’ultima seduta di allenamento con i compagni. L’attaccante belga dunque spera in una convocazione per la prossima sfida, quella in programma al “Via del Mare” contro il Lecce. Molto probabilmente, il calciatore ci sarà anche contro l’Inter in Supercoppa Italiana mercoledì 14 gennaio.