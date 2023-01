Skriniar, domani vertice con l’Inter! Dirigenza si aspetta delle risposte – SM

Presto novità importanti sul fronte Milan Skriniar? Il calciatore è in scadenza e secondo quanto riportato da Sportmediaset, domani il suo entourage incontrerà l’Inter. Il club nerazzurro si aspetta delle risposte riguardo la proposta di rinnovo già presentata al calciatore.

NUOVO VERTICE – L’Inter domani incontrerà gli agenti di Milan Skriniar e si attende una risposta riguardo la proposta di rinnovo presentata al giocatore (ferma a circa 6 milioni). Risposta positiva che, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Claudio Raimondi, però, non arriverà. Il suo entourage prenderà ulteriore tempo, anche se l’Inter non vuole andare oltre la sfida di Supercoppa Italiana contro il Milan (in programma mercoledì 18 gennaio). In Viale della Liberazione vogliono mettere un punto a questo tormentone ritenuto “logorante”.