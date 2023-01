Paventi: «Con il Verona recupera Calhanoglu! Emergenza persiste»

Andrea Paventi, inviato per Sky Sport 24 ad Appiano Gentile, parla della situazioni infortuni in casa Inter e di come possa essere difficile lavorare in queste condizioni

EMERGENZA – Ecco le parole di Andrea Paventi, collegato da Appiano Gentile, sui recuperi dell’Inter in vista del match contro l’Hellas Verona: «Per quanto riguarda gli infortunati, me ne aspetto uno massimo due in panchina. Il più avanti nel recupero è Calhanoglu. Mi aspetto una squadra molto diversa da quella vista contro il Parma, anche per necessità. Il centrocampo sarà lo stesso visto contro il Parma, dei titolari rientreranno Dzeko e Acerbi. L’emergenza c’è sempre anche se la situazione è in miglioramento. È difficile gestire il lavoro e la rosa con tutti questi impegni ravvicinati. Per alcuni giocatori è stato necessario fare anche del lavoro individuale, per una problematica differente».