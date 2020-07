Mertens out nel primo tempo di Napoli-Udinese: Inter a rischio?

Al 31′ di Napoli-Udinese brutta tegola per Gennaro Gattuso, tecnico dei partenopei. Dries Mertens è stato infatti costretto al cambio in seguito ad alcuni problemi fisici. Condizioni da valutare, ma inevitabile il pensiero alla sfida contro l’Inter tra nove giorni.

PROBLEMI – Infortunio per Dries Mertens, costretto a lasciare il campo al 31′ di Napoli-Udinese. Al posto del giocatore è entrato Arkadiusz Milik, che ha trovato subito la via del gol riportando sull’1-1 la partita in seguito al gol di Rodrigo De Paul. Per il belga – uscito sulle sue gambe e senza l’ausilio dello staff medico – resta ancora chiaramente da capire quale sia il problema e soprattutto l’entità, vista e considerata anche la sfida tra nove giorni a San Siro contro l’Inter.