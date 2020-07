De Grandis: “Inter, perplesso per Eriksen. Tridente? Avrebbe senso”

Stefano De Grandis, giornalista e opinionista di “Sky Sport”, ha analizzato le possibili scelte di Antonio Conte per Roma-Inter di questa sera. Perplessità soprattutto sul probabile mancato utilizzo di Christian Eriksen dal primo minuto.

SCELTE A CENTROCAMPO – 3-4-1-2 o 3-5-2? Queste sono le due ipotesi sul modulo che potrebbe schierare questa sera Antonio Conte per Roma-Inter. Un modulo che, però, senza Christian Eriksen dal primo minuto, lascia perplesso il giornalista di “Sky Sport” Stefano De Grandis: «Se l’Inter dovesse mettere insieme tutti e tre gli attaccanti avrebbe senso, visto che la Roma è passata alla difesa a tre e si potrebbe andare a minare quella che è la stabilità dei giallorossi. Io sono perplesso dal mancato utilizzo di Eriksen, il 3-4-1-2 è un modulo fatto apposta per lui e andrebbe provato ogni tanto. Io escluderei Brozovic trequartista perché lui è il migliore a fare il regista nella squadra nerazzurra. Gagliardini può uscire e Brozovic tornare là dietro, mi sembrerebbe strana la rinuncia del croato come punto di riferimento del centrocampo. Se non sono certo che l’Inter vinca è perché la Roma ha raggiunto una propria stabilità. I nerazzurri hanno avuto due passi falsi nel post lockdown, ma è comunque una squadra che ha messo insieme diversi punti e ha dato una certa continuità».