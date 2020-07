Roma-Inter, i diffidati per la 34ª giornata di Serie A. No squalificati

Roma-Inter si giocherà alle ore 21.45, presso lo Stadio Olimpico, per la trentaquattresima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per il match di questa sera: non ci sono giocatori squalificati, ma soltanto quattro diffidati per parte (e peraltro nemmeno tutti destinati a essere titolari). Qui il riepilogo con la situazione disciplinare per tutto il turno.



ROMA-INTER domenica 19 luglio ore 21.45 (34ª giornata Serie A)

Diffidati Roma: Amadou Diawara, Edin Dzeko, Justin Kluivert, Davide Santon (prossima partita SPAL in trasferta)

Squalificati Roma: nessuno

Diffidati Inter: Stefan de Vrij, Roberto Gagliardini, Borja Valero, Matias Vecino (prossima partita Fiorentina in casa)

Squalificati Inter: nessuno