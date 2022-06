Mella (Dazn): «Copertura in Italia buona, la rete incide sulla qualità»

Il Technology Director Italy per Dazn, Mario Mella, ha parlato del servizio streaming e delle polemiche relative alla qualità del servizio. Queste le sue parole riportate da Tuttosport

COPERTURA − Mella aggiorna sulla qualità di Dazn: «In Italia la copertura broadband è buona, ma va tenuta in considerazione anche la qualità dei dispositivi. A volte il cliente non sa di avere un dispositivo in cui l’app non è aggiornata oppure il device è vecchio. E questo magari impatta con il servizio. La qualità del servizio dipende anche dalla rete cui il cliente si connette e dai comportamenti che mette in atto».