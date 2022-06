Ceccarini: «Lukaku-Dybala in arrivo, le cifre. Skriniar? 65+bonus. Gli eredi»

L’Inter è molto attiva sul mercato. La maxi-operazione Lukaku-Dybala è ai titoli di coda. Quanto a Skriniar, definita la via di mezzo nonché i sostituti. Così Ceccarini nel suo editoriale

STRATEGIE − Il pensiero di Ceccarini sul mercato nerazzurro: «L’Inter è sempre più protagonista del mercato. Marotta e Ausilio stanno lavorando forte in queste ore per chiudere alcune operazioni impostate da tempo. E il colpo in arrivo riguarda proprio l’attacco dove è sempre più vicino Lukaku. I contatti con il Chelsea si sono intensificati e ora il traguardo è davvero a portata di mano. L’operazione è in fase molto avanzata e può chiudersi velocemente. Si potrà definire sulla base di un prestito oneroso a 10 milioni di euro con eventuale diritto di riscatto. Insomma il sogno dei tifosi nerazzurri di un tridente di attaccanti come Lukaku, Dybala e Lautaro Martinez sta per realizzarsi. E a proposito della Joya all’inizio della settimana tutti i dettagli dovrebbero essere sistemati. L’argentino firmerà un triennale con opzione per il quarto anno a 6 milioni di euro più bonus. Intanto è sempre più serrata la trattativa con il Paris Saint Germain per Skriniar. L’Inter lo valuta sugli 80 milioni di euro, il club francese è pronto al rilancio. La sensazione è che intorno ai 65 milioni di euro più bonus potrebbe essere trovato un accordo. Con la sua partenza l’Inter ha già il piano per rafforzare il settore difensivo. I primi due obiettivi restano Bremer e Milenkovic. La valutazione del brasiliano è superiore ai 30 milioni di euro. Il centrale serbo ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e ha un costo intorno ai 15 milioni di euro».

Fonte: Tuttomercatoweb − Niccolò Ceccarini