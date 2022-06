Borja Valero: «Brozovic migliore in Serie A? Cresciuto tanto in quel ruolo»

Borja Valero, in collegamento video con Sky Sport insieme al suo ex allenatore Luciano Spalletti (vedi dichiarazioni), ha elogiato la crescita di Marcelo Brozovic nel ruolo di regista.

DAVANTI LA DIFESA – Borja Valero elogia la crescita del centrocampista croato: «Marcelo Brozovic il miglior regista della Serie A? Negli ultimi anni è quello che è cresciuto di più. Quando non c’è si sente la sua mancanza, l’Inter non ha avuto un sostituto all’altezza per quel ruolo, senza di lui la squadra ha sofferto la sua assenza».