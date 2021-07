Melegoni: «Bastoni? Sono felicissimo per lui! Spero di raggiungerlo presto»

Melegoni conosce bene Bastoni, che dopo lo scudetto ha trionfato con l’Italia a Euro 2020. Il giocatore del Genoa parla dell’amico ed ex compagno all’Atalanta ai microfoni di “Sky Sport”. Di seguito le sue dichiarazioni

AMICI DI VECCHIA DATA – Filippo Melegoni e Alessandro Bastoni erano le grandi promesse dell’Atalanta. Il difensore dell’Inter si è ormai affermato, trionfando in Serie A e a Euro 2020 mentre il centrocampista del Genoa spera di raggiungerlo presto: «Ci siamo sentiti spesso e gli ho fatto i complimenti, sono contentissimo per lui e spero di raggiungerlo presto. Mi impegno per farlo».