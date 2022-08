Meikle: «Grande successo per Recast contribuire al percorso dell’Inter!»

Meikle interviene in merito alla collaborazione con l’Inter. Il fondatore e CEO di Recast sono utili a capire la novità. Si tratta di una piattaforma digitale che permette ai tifosi nerazzurri di tutto il mondo di seguire nuovi contenuti e immagini esclusive (vedi comunicato). Di seguito le dichiarazioni riprese dal sito ufficiale del Club nerazzurro.

LE PAROLE DI ANDY MEIKLE – Durante la presentazione della collaborazione, oltre ad Alessandro Antonello (vedi dichiarazioni), interviene anche Andy Meikle, fondatore e CEO di Recast: «L’Inter ha una delle fanbase più grandi nel mondo del calcio. Ed è un grande successo per Recast contribuire al percorso del Club nell’evolvere il legame con i propri tifosi. La nostra piattaforma è stata creata per eliminare la barriera dell’abbonamento, utilizzando le microtransazioni per offrire ai fan opzioni flessibili e convenienti per accedere ai contenuti che desiderano. Dando al contempo ai detentori dei diritti, come l’Inter, il pieno controllo per monetizzare e gestire efficacemente tutti i loro ricavi digitali. Non solo una piccola percentuale! I detentori di diritti in tutto il mondo stanno riconoscendo il crescente cambiamento nel comportamento e nella domanda del pubblico. Il modello ad abbonamento non è più attuale. Questo è un periodo di svolta per Recast, in quanto i detentori dei diritti e i fan si rivolgono a noi per avere una soluzione innovativa per lo streaming dei contenuti».

Fonte: Sito Ufficiale del Club [Inter.it]