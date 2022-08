Inter sbarca su una nuova piattaforma streaming: ecco cos’è il canale Recast

Inter sempre più avanti a livello digitale. E sempre più tecnologica. La società nerazzurra ha appena annunciato l’approdo sulla piattaforma Recast attraverso l’apertura di un proprio canale ufficiale. Di seguito il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Club

INTER SU RECAST – “Dopo il lancio del nuovo digital ecosystem (vedi comunicato, ndr), continua il percorso dell’Inter nell’evoluzione dell’esperienza di fruizione dei propri contenuti. Il Club nerazzurro presenta oggi il proprio canale Recast, affermandosi come l’unico club italiano e uno dei primi a livello europeo a sbarcare sulla piattaforma di streaming. Il nuovo canale offrirà ai tifosi nerazzurri di tutto il mondo una prospettiva tutta nuova sul calcio giovanile nerazzurro. Con una serie di contenuti in esclusiva della Primavera (Inter Under-19, ndr) e delle squadre Under-18, Under-17 e Under-16. Il canale nerazzurro proporrà inoltre un mix di contenuti nuovi e immagini di archivio esclusive. L’offerta comprenderà infatti gli highlights delle partite e contenuti on-demand come interviste e clip di allenamento. Fino a veri e propri pezzi di storia direttamente dall’archivio del Club. […] Iscriversi a Recast è semplice e gratuito. Tutto su Recast ha un prezzo in Crediti Cast, con un Credito Cast del valore di 1p. I fan possono sia acquistare i Cast sia guadagnarli sulla piattaforma guardando gli annunci, condividendo i contenuti o invitando gli amici a partecipare. L’esclusivo modello di microtransazioni di Recast rende i contenuti accessibili e convenienti”.

Fonte: Sito Ufficiale del Club [Inter.it]