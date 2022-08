Antonello: «Soddisfatti del lancio del canale Recast! Novità per i tifosi dell’Inter»

Antonello commenta compiaciuto l’ultima novità digitale che riguarda l’Inter, ovvero l’approdo sulla piattaforma streaming Recast. Di seguito le dichiarazioni dell’AD Corporate nerazzurro riprese dal sito ufficiale del Club

EVOLUZIONE E INNOVAZIONE – L’annuncio del nuovo canale streaming dell’Inter (vedi comunicato) viene completato dalle dichiarazioni di Alessandro Antonello: «Siamo molto soddisfatti di annunciare il lancio del nostro canale su Recast. Piattaforma leader del settore a livello internazionale. Questa importante novità è parte del percorso di evoluzione e innovazione dei contenuti del Club. E delle modalità in cui i nostri tifosi possono fruirne. Sia in Italia sia all’estero». Queste le parole dell’Amministratore Delegato Corporate dell’Inter, Antonello. Per i tifosi dell’Inter si tratta dell’ennesima novità del nuovo corso nerazzurro sempre più digitale.

Fonte: Sito Ufficiale del Club [Inter.it]