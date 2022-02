McKennie, la Juventus conferma: niente Inter, la diagnosi sull’infortunio

McKennie, come raccontato stanotte (vedi articolo), non giocherà Juventus-Inter del primo weekend di aprile (data e ora ancora da definire). La società bianconera conferma l’infortunio del centrocampista americano, uscito ieri all’81’ col Villarreal in Champions League.

NIENTE JUVENTUS-INTER – “Weston McKennie è stato sottoposto a ulteriori accertamenti presso il J|Medical che hanno confermato la presenza di unafrattura composta del II e del III osso metatarsale del piede sinistro. I tempi di recupero sono di circa otto settimane”.

Fonte: juventus.com