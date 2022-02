McKennie, è infortunio grave: la Juventus lo perde anche per l’Inter

McKennie salterà, ormai senza dubbio, Juventus-Inter del primo weekend di aprile. Come segnalato poco fa (vedi articolo) la società bianconera ha fatto fare gli esami all’americano e Sky Sport annuncia che l’esito è quello peggiore possibile.

STOP LUNGO – Radiografie immediate al piede sinistro di Weston McKennie, dopo l’infortunio di stasera. Sky Sport fa sapere che la diagnosi è frattura del secondo e del terzo metatarso, questo fa sì che lo stop sia lungo. I tempi è presumibile che non siano inferiori ai due mesi, ossia ben più del tempo che resta da qui a Juventus-Inter (primo weekend di aprile, data da confermare). McKennie si è fatto male a dieci minuti dalla fine della partita di Champions League col Villarreal, in un contrasto con Pervis Estupinan.