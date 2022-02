Juventus, ennesima tegola! Infortunio per Kaio Jorge: rischia lungo stop

La Juventus rischia di perdere per lungo tempo anche Kaio Jorge dopo McKennie (QUI le condizioni dell’americano). Il brasiliano è sceso in campo con l’Under 23e dopo mezz’ora è uscito per un grave infortunio. Di seguito quanto rivelato da Paolo Aghemo su Sky Sport 24

ENNESIMA TEGOLA – Piove sul bagnato per la Juventus. Dopo aver perso Weston McKennie per due mesi, anche Kaio Jorge rischia un lunghissimo stop. Secondo quanto rivelato da Paolo Aghemo, per il brasiliano si parla di un interessamento del tendine rotuleo: «Kaio Jorge stava giocando con l’Under 23 contro la Pro Patria, dopo mezz’ora ha subito un infortunio grave al ginocchio. Dai primi controlli pare ci sia un interessamento del tendine rotuleo. C’è davvero il rischio che la stagione possa essere in qualche modo compromessa, se confermato questo tipo di infortunio».