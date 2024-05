Orsato saluta la Serie A e annuncia il ritiro: «Chiudo dopo l’Europeo. Orgoglioso!»

Daniele Orsato sta per dire addio alla Serie A. L’arbitro annuncia il suo ritiro, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport 24, dando informazioni in più anche sul futuro.

FINE – Lo scorso 7 maggio, visibilmente commosso al termine di PSG-Borussia Dortmund, Daniele Orsato ha detto addio all’arbitraggio internazionale col suo ultimo fischietto in Champions League. Adesso l’arbitro si prepara a salutare anche la Serie A, come ha spiegato nel corso dei ‘MediaDay’ degli arbitri di Euro 2024: «Dopo l’Europeo si chiude la mia carriera? Sì, si chiude un’esperienza bellissima e ne sono orgoglioso, sia per me che per la mia famiglia».

Orsato si ritira: la gratitudine e il futuro dell’arbitro

RINGRAZIAMENTI – Daniele Orsato continua: «Devo ringraziare tutti i tecnici che in questi anni hanno accompagnato la mia crescita, da Claudio Pieri a Maurizio Mattei fino a Stefano Farina oltre a Collina, Rosetti, Braschi, Rizzoli e Rocchi. Tutti sono stati degli esempi che ho ammirato e da cui ho cercato di imparare. L’esperienza più formativa per me è stata quella da addizionale agli Europei del 2016 con Rizzoli, lì ho capito le cose e i dettagli che servono per stare in campo nelle partite importanti e venire accettati. Fu un’esperienza incredibile».

DOPO – Daniele Orsato conclude la sua intervista per Sky Sport 24 pensando al futuro dopo la fine della carriera da arbitro: «Cosa farò dopo l’ultimo fischio? Credo che spaccherò il fischietto con la solita grinta che mi ha contraddistinto sempre. Ce la metterò tutta, sono davvero orgoglioso di quello che ho fatto e darò il massimo fino alla fine».