Bonan: «Lautaro Martinez un caso? Lo dissero anche per Vlahovic! Difficile…»

Lautaro Martinez è forse il giocatore più in difficoltà tra le fila dell’Inter. L’argentino non riesce a sbloccarsi e sotto porta non è per niente lucido. Secondo Bonan, ospite negli studi di Sky Sport 24, potrebbe trattarsi di un problema personale ma si guarda bene dal definirlo un “caso”

NON SI PARLI DI CASO – Lautaro Martinez è in difficoltà da un bel po’ di tempo. Il gol fatica ad arrivare si nota la scarsa lucidità dell’argentino. Secondo Alessandro Bonan non è comunque corretto definirlo un “caso”: «Grosso modo si comincia a parlare di caso, ma si è parlato di caso anche dopo la partita di Dusan Vlahovic con il Torino. Quindi il termine caso viene tirato in ballo con troppa facilità. Certamente è un periodo in cui non sta dando tanto, non so perché, non mi pare ci sia un motivo tecnico nell’Inter. Probabilmente è un motivo personale, difficile dirlo perché Lautaro è un giocatore che ha tutto: è un attaccante fisico, tecnico, sufficientemente cattivo e con una buona personalità. Però, quando un attaccante comincia a smarrire la via del gol, entra in una piccola difficoltà psicologica personale da cui solo lui può uscire. E’ molto difficile dall’esterno dire cosa ha Lautaro».