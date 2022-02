Gosens ci sarà per Genoa-Inter! Esordio in vista per lui?

Gosens va verso la presenza fra i convocati in Genoa-Inter. Come riporta Sportitalia, nel gruppo che partirà direzione Genova ci sarà anche il tedesco, atteso dall’esordio.

ASSENZA FINITA – Robin Gosens è ormai recuperato. Il laterale tedesco, preso poco meno di un mese fa dall’Atalanta, non gioca dall’ultimo mercoledì di settembre per un lungo infortunio con ricaduta. Secondo Sportitalia venerdì per Genoa-Inter ci sarà anche lui, alla caccia della prima presenza in maglia nerazzurra. Da qualche giorno ormai Gosens si allena con il gruppo, segno di come i problemi fisici siano ormai un brutto ricordo e il ritorno in campo si stia avvicinando sempre più.