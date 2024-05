Milanese: «Lautaro Martinez brava Inter, c’era rischio! Ora i rigori»

Il rinnovo imminente di Lautaro Martinez rende felice Milanese, che ha giocato all’Inter poco più di un anno nelle stagioni 97-98 e 98-99. Ospite di stasera ad Aspettando il weekend su Sportitalia, l’ex difensore ora dirigente parla anche di Di Lorenzo.

PERICOLO SCAMPATO – Dopo quanto emerso nelle ultime ore, non ci saranno problemi sul rinnovo di Lautaro Martinez. Un qualcosa che soddisfa Mauro Milanese, perché c’erano dei rischi grossi: «Poteva innescare anche una miccia pericolosa. Se l’Inter accontentava Lautaro Martinez potevano arrivare Federico Dimarco, Marcus Thuram, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni a chiedere un rinnovo tutti al rialzo: è stata brava l’Inter a fare lo sforzo massimo. È un attaccante che dopo i Mondiali è diventato capitano, se sapesse anche battere i rigori avrebbe fatto trenta gol. Questo rinnovo non è proprio in scadenza, mancano un paio d’anni e non è che scade a giugno. Ma è un segno importante di continuità, Giuseppe Marotta e Simone Inzaghi con lui sono stati i grandi artefici di questo scudetto dell’Inter».

Lautaro Martinez rinnova con l’Inter ma non solo: Milanese su Di Lorenzo

IL CASO A NAPOLI – Per un capitano che resta, Lautaro Martinez, ce n’è uno che può andarsene: Giovanni Di Lorenzo dal Napoli, nonostante quanto affermato stasera dal club. Dopo le forti critiche e le parole del suo agente Mario Giuffredi, Milanese prova a capire cosa succederà con il difensore accostato anche all’Inter: «Di solito queste cose si manifestano privatamente. Nel senso che lui è un capitano, magari ne ha risentito. Però penso che un alleantore come Antonio Conte, se è motivatore come sappiamo, può sistemare tutto. L’altra opzione è fare uno scambio eccelso con una punta, senza spendere quaranta milioni, o cederlo per soldi. Ha quattro anni di contratto, ora toccherà al nuovo allenatore motivarlo e farlo sentire importante».