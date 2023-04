Mazzola: «Rosso Lukaku giusto! Crisi Inter? Inzaghi non si tocca»

Sandro Mazzola ha parlato degli episodi accaduti ieri durante Juventus-Inter di Coppa Italia. Secondo l’ex leggenda nerazzurra, giusto il rosso a Lukaku. Poi difende Inzaghi

IL PARERE DELLA LEGGENDA − Intervenuto su Radio Uno, durante la trasmissione ‘Un giorno da pecora‘, Sandro Mazzola ha parlato della partita di ieri sera: «La rissa e l’espulsione non mi piacciono. Il rosso a Lukaku penso sia stato giusto, purtroppo. Non si fanno queste cose. Dobbiamo cominciare ad essere più tranquilli nelle partite. La partita è stata molto brutta, ogni tanto spegnevo la televisione per poi riaccenderla. Meritavamo di vincere noi, anche se al momento non stiamo giocando bene. Non capisco ancora il tipo di gioco che hanno scelto. Inzaghi non si tocca. La colpa è dei giocatori che non hanno capito l’allenatore. Diversi giocatori mi stanno deludendo. Qualche rissa quando giocavamo a Torino contro la Juventus capitava sempre, mi piaceva andare nella mischia. Cercavo però di dividere, anche se quando si divide si becca una bella legnata. Una volta mi avevano dato una legnata sulla caviglia, che già non stava bene. Quando giochi contro la Juventus bisogna sempre preoccuparsi dell’arbitro. Pronostico ritorno? Non lo dico, lo penso, ma non lo dico».