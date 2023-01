Mazzocchi: «Handanovic, solo una battuta! Perché avvelenare il clima?»

Dopo un breve video in cui Samir Handanovic scherza con l’arbitro Sozza prima di Inter-Napoli (vedi articolo), non sono naturalmente mancate le solite esagerate e inutili polemiche. Sul tema si è espresso anche il giornalista Marco Mazzocchi, difendendo il portiere sloveno.

SOLO UNA BATTUTA – Samir Handanovic scherza nel tunnel con l’arbitro Simone Sozza e scoppiano le polemiche. Esagerate, come sempre. Proprio su questo tema si è espresso il giornalista Marco Mazzocchi con questo tweet: “Quella di Handanovic è una battuta. Infelice, forse. Ma resta una battuta. Detta mentre il portiere nerazzurro cammina abbracciato dal vice di Spalletti, in un tranquillo clima pregara. Chi ha interesse ad avvelenare il clima? Francamente, non capisco“.