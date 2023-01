Skriniar, Kvaratskhelia e polemiche sui contatti: non era meglio la Premier?

Nei giorni successivi alla meritata vittoria dell’Inter per 1-0 sul Napoli, tiene banco una nuova polemica. Ovvero il modo in cui Milan Skriniar avrebbe (regolarmente, ricordiamolo) gestito Kvaratskhelia, con tanti contatti per cercare di limitarlo. Un calcio in stile Premier League insomma, fisico e senza troppi fischi. Che oggi, però, non va più bene.

NUOVO GIRO, NUOVA POLEMICA – Senza girarci troppo intorno, in Inter-Napoli Milan Skriniar ha letteralmente annullato Kvaratskhelia. Lo ha fatto con una grande prestazione e contenendolo grazie anche ad alcuni contatti che non permettevano al georgiano di partire o di mostrare il suo innegabile talento. Una prestazione totale quella di Skriniar, fisica, precisa e attenta. Eppure, non trovando null’altro per cercare di minimizzare una partita sontuosa dell’Inter, ci si è scagliati sui pochi fischi dell’arbitro Sozza per le botte ricevute da Kvaratskhelia.

MA NON ERA MEGLIO LA PREMIER? – Insomma, fino a poco tempo fa la polemica era legata ai troppi fischi, che spesso e volentieri spezzano il gioco e il ritmo. Oggi, invece, si va contro Milan Skriniar e il modo di giocare dell’Inter dopo aver contenuto non soltanto Kvaratskhelia, ma anche un altro pericoloso attaccante come Osimhen. Quando si tratta dell’Inter la polemica è sempre all’ordine del giorno, questo si sa. Ma per fortuna, come sempre, a parlare è soltanto il campo. E la gara disputata da Milan Skriniar e compagni è stata fondamentale per ottenere una vittoria che rilancia le speranze scudetto della squadra. Le polemiche lasciamole agli altri.