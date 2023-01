Handanovic e la frase a Sozza prima di Inter-Napoli: polemiche eccessive

Handanovic fa notizia anche se non gioca da tre mesi. Questo per via di un video, circolato in giornata, dove manda un messaggio all’arbitro Sozza in vista di Inter-Napoli. Nulla di particolare, ovviamente, ma sono arrivate le solite polemiche.

LA FRASE – «Sozza, mi raccomando oggi fischia pochissimo eh!» A dirlo è Samir Handanovic, in un video circolato oggi che riguarda gli istanti prima dell’inizio di Inter-Napoli. Le due squadre sono nel tunnel degli spogliatoi, pronte a entrare in campo, e il portiere sta passando abbracciato a Daniele Baldini, collaboratore tecnico di Luciano Spalletti con cui ha condiviso due anni dal 2017 al 2019. Nulla di particolare, ma da Napoli le polemiche sono fioccate soprattutto sui social, ritenendo che in qualche modo (?) Handanovic abbia “condizionato” Sozza. Poi autore di un arbitraggio assolutamente normale e privo di polemiche (vedi moviola). Forse qualcuno sperava di avere più argomenti per giustificare la sconfitta e ha voluto tirare in mezzo chi non gioca da tre mesi, come Handanovic, per sparare a zero (sul nulla) contro l’Inter…