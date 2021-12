Mazzarri: «Sono fiducioso, ora proveremo a mettere in difficoltà l’Inter»

Mazzarri ha parlato in conferenza stampa dopo Cagliari-Torino 1-1 (vedi articolo). Per lui domenica sarà un’altra sfida da ex, contro l’Inter, e trova comunque alcune situazioni promettenti nonostante una vittoria in sedici giornate.

FILOTTO DI PAREGGI – Quarto pareggio consecutivo per il Cagliari, che aggancia il Genoa al terzultimo posto (vedi classifica). In vista di domenica sera Walter Mazzarri spiega cosa vorrà vedere dai suoi: «Visto come si comporta la squadra io sono fiducioso. È chiaro che ora abbiamo partite dove dovremo considerare anche la forza degli avversari, però proveremo anche a mettere in difficoltà squadre fortissime come l’Inter che troveremo domenica. Cosa mi porto in vista dell’Inter? Dico tutto positivo. Ultimamente la squadra ha preso un altro piglio: corre, sta in campo, pressa lato, è coraggiosa e fa tante cose belle rispetto al passato. Ora si parla degli infortunati delle big, ma noi siamo stati tempestati con gli infortuni. Se ricordate con la Roma si è giocato senza sette titolari. Diego Godin oggi è tornato dopo un mese, Sebastian Walukiewicz è sparito dai radar. Dov’è che bisogna migliorare? Quando siamo costretti ad abbassarci per la forza dell’avversario, prendiamo gol e rischiamo. Poi ho poco da rimproverare alla squadra, c’è mancato un pizzico di fortuna e anche oggi un infortunio (Mazzarri intende l’errore di Alessio Cragno sullo 0-1, ndr) ci ha condizionato la gara. A Verona pure nel finale, ci vuole quel pizzico di fortuna. Bisogna prendere i tre punti, è una mancanza che ci condiziona: le ultime cose si fanno a mille all’ora».