Joao Pedro gol in rovesciata non basta al Cagliari: 1-1 col Torino, ora l’Inter

Cagliari-Torino finisce 1-1, quarto pareggio consecutivo per i rossoblù a sei giorni dalla sfida contro l’Inter. Splendido il gol di Joao Pedro in rovesciata.

IN ROVESCIATA – Il Cagliari fa punti per la quarta giornata consecutiva ma ancora senza vincere. Nuovo pareggio per i sardi, contro il Torino in una sfida da ex per Walter Mazzarri. Partono meglio i rossoblù, ma senza mai tirare in porta nel primo tempo: questo anche perché al 9’ Keita Baldé Diao mura involontariamente una conclusione di Alberto Grassi. Il Torino attende e passa al 32’: tiro da fuori di Tommaso Pobega, evidente errore di Alessio Cragno e doppia carambola con la palla che finisce in rete. È autogol di Andrea Carboni, complice anche un precedente tocco di mano (giudicato accidentale e non punibile) di Antonio Sanabria sulla carambola. Dopo l’intervallo esce fuori un altro Cagliari, al 51’ crossa Martin Caceres e Vanja Milinkovic-Savic fa un miracolo su colpo di testa a botta sicura di Joao Pedro. Due minuti dopo però l’1-1 arriva: cross da destra, rimpallo fra Luca Ceppitelli e Ola Aina per la splendida rovesciata proprio di Joao Pedro. Stavolta nemmeno Milinkovic-Savic può opporsi. Tanta pressione del Cagliari ma il Torino sfiora l’1-2 all’82’: filtrante mal gestito da Carboni e Dennis Praet manda a lato. Gol divorato dal belga, solo davanti a Cragno. All’86’ prova a rifarsi con uno scavetto per Daniele Baselli, ma il centrocampista manda alto quasi nell’area piccola. Gioca 87’ Dalbert Henrique, prestito Inter, sostituito nel finale dall’ex nerazzurro Gabriele Zappa.