VIDEO – Empoli-Udinese 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Udinese, posticipo della sedicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



UN TEMPO DI GLORIA – Empoli-Udinese 3-1 nel posticipo della sedicesima giornata di Serie A. Quarantacinque minuti a testa, ma quelli dell’Empoli sono ben più produttivi e portano alla rimonta. L’Udinese si illude all’intervallo, chiuso in vantaggio. Il gol arriva al 22’, con Gerard Deulofeu che si accentra da sinistra, chiede e ottiene l’uno-due da Isaac Success per poi superare Guglielmo Vicario da dentro l’area. In avvio di ripresa fa invece tutto Petar Stojanovic, che da destra converge verso il centro e col sinistro fa 1-1 al 49’. L’Udinese potrebbe ritrovare il vantaggio poco dopo, ma Mattia Viti salva sulla linea su Success e tiene l’Empoli in parità. Un intervento decisivo, perché al 59’ la partita è capovolta: cross da sinistra, doppio rimpallo (l’ultimo su Bram Nuytinck) e Nedim Bajrami deve solo spingere in rete a porta vuota nell’area piccola. Torna a segnare il trequartista, uno dei più sacrificati nell’ultimo periodo da Aurelio Andreazzoli dopo un buon avvio. Al 78’ i toscani la chiudono, ancora Bajrami sfonda a destra e mette in mezzo per il tap-in di Andrea Pinamonti. Sono sei i gol in questa Serie A per l’attaccante in prestito dall’Inter, che portano l’Empoli nella parte sinistra della classifica.

Video con gli highlights di Empoli-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.