Mauro: «Lukaku ha preso in giro l’Inter! Cosa non doveva fare»

Lukaku è ufficialmente approdato alla Roma ma continua a tenere banco quanto successo con l’Inter: l’opinione di Massimo Mauro.

PRESA IN GIRO − Massimo Mauro, a “Tutti Convocati” su Radio 24, ha parlato così dell’attaccante belga: «La storia di Lukaku non mi è piaciuta. Perché l’unica cosa seria del calcio di questi tempi è l’appartenenza. Se la prendi in giro è finita. Non baciare la maglia, cosa che Lukaku ha fatto con l’Inter. Non vorrei che prenderà in giro anche la Roma».