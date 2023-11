Mauro: «Inter più forte della Juventus in un aspetto! Dimarco…»

Massimo Mauro, a Pressing, ha parlato dell’imminente sfida fra Inter e Juventus. Focus, inoltre, sull’eurogol di Dimarco contro il Frosinone

MENTALITA’ – Queste le parole di Mauro: «L’Inter è più forte come mentalità della Juventus. Dimarco? Ha un piede che per lui tirare così è facile. La cosa pazzesca che fa è guardare il portiere in quella situazione. Non ha compagni e vederlo a quella distanza è l’intelligenza, la classe. Tirare in quella maniera in porta durante una partita è incredibile».