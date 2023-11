Calhanoglu certezza assoluta: altri crediti in regia in Inter-Frosinone

Hakan Calhanoglu chiude i conti in Inter-Frosinone trasformando il rigore del 2-0. E con un’altra prova magistrale in cabina di regia.

IN CRESCITA – Hakan Calhanoglu è un protagonista chiaroscuro di Inter-Frosinone. Il turco appare sottotono in fase di non possesso. Non ripetendo le grandi prove difensive a cui ha abituato i tifosi interisti quest’anno. Tuttavia i dati della sua partita, che lui chiude con il sesto gol stagionale (sempre su rigore), testimonia l’ennesima prestazione superba del numero 20 nerazzurro.

GESTIONE PERFETTA – Partiamo dal tema della condizione fisica. Calhanoglu appare stanco? Probabilmente sì. Del resto è il secondo giocatore di movimento dell’Inter più utilizzato, con 1.203 minuti totali (fonte: transfermarkt). Tuttavia, stando al report ufficiale della Lega Serie A, contro il Frosinone è il terzo dell’Inter per km percorsi: 10,84 in totale. Vince inoltre quasi tutti i contrasti (6 su 7), recuperando il pallone 9 volte (anche qui, il migliore tra i nerazzurri). Per non parlare poi della conduzione in cabina di regia. 76 palloni toccati (il dato più alto dopo Matteo Darmian, con 80) e 59 passaggi completati su 61. Per una precisione del 97%. A cui si aggiungono 2 tiri e 2 occasioni da gol create, escludendo il rigore del 2-0 finale. Numeri che sintetizzano un’altra grande partita di Calhanoglu, ormai il centro nevralgico del gioco dell’Inter.